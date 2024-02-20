Украина признала большие потери в экономике с начала конфликта с Россией

Украинский премьер признал, что страна понесла огромные потери в сфере экономики с начала конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС .

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за два года, которые длится столкновение Украины с Россией, в стране было потеряно около 30% экономики. Также Украина лишилась 20% территорий и потеряла рабочие места. В сфере социальной занятости потери составили 3,5 миллиона рабочих мест.

Также премьер посчитал, что с февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России на Украине, из страны уехали порядка 10 миллионов человек. В основном бежавшие с Украины люди осели в Европе, Америке, России и некоторых других странах. По его словам, люди не собираются возвращаться, так как в стране небезопасно. При этом Шмыгаль утверждает, что уровень безопасности в стране постоянно повышается.