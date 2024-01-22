Депутат Федоров: детей не лишат жилья за случайный репост с фейками об армии РФ

Для конфискации имущества гражданина потребуется соответствующее решение суда, который докажет, что был злой умысел. Однако в отношении детей учитываются другие законы. Об этом URA.RU рассказал депутат ГД Евгений Федоров.

Федоров один из депутатов, кто вносит проект о конфискации средств и имущества у россиян, которые попались на распространении фейков об армии России. Он объяснил, что подобные законы об изъятии недвижимости, средств, а также назначении крупных штрафов, давно работают в других нормах. Этот механизм отточен почти до идеала.

По словам депутата, все процессы будут проводиться в соответствии с законом: вину гражданина должны будут доказать в суде. За распространение фейков со стороны подростка или ребенка ответят родители. Им Федоров рекомендовал быть внимательнее к своему чаду.

«По детям отдельная защита существует и она судом будет учитываться. По женам, мужьям, суд также определяет место жительства, если это касается недвижимости. То есть суд всегда эти вопросы решает с учетом всех факторов», — заявил Евгений Федоров.

По словам парламентария, распространение фейков об армии — это сознательная позиция человека, а не случайный репост. За последний наказывать не будут, если злой умысел не докажут в суде.

Напомним, что в новом законопроекте определили перечень преступлений, за которые смогут конфисковать имущество. Это дискредитация армии России, призывы к санкциям, реабилитация нацизма, сотрудничество с иностранными организациями, с которыми больше не взаимодействует РФ.

Ранее Володин высказался о новой инициативе и призвал наказать негодяев.