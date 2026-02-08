Депутат Фетисов проверил ход капремонта детского сада на 190 мест в Подольске

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов совершил рабочую поездку в Подольск, где проверил ход масштабных работ по капитальному ремонту детского сада и оценил готовность новой школы.

Одним из ключевых объектов посещения стало дошкольное отделение школы №12 на улице Кирова. Двухэтажное здание 1963 года постройки, рассчитанное на 190 мест, проходит полное обновление. Цель реконструкции — создание современной, безопасной и комфортной среды для детей и воспитателей. На данный момент, как отметили в ходе проверки, специалисты завершили демонтажные работы и приступили к усилению проемов и несущих конструкций здания. Полное окончание работ запланировано на текущий год.

Параллельно депутат Фетисов посетил новую школу в жилом комплексе «Новая Щербинка» в деревне Борисовка. Это современное образовательное учреждение, рассчитанное на 500 учеников, включает в себя 20 учебных классов для всех ступеней обучения, столовую, библиотеку, два спортивных и актовый зал.

Оба объекта — и реконструируемый детский сад, и новая школа — должны открыть свои двери для воспитанников и учащихся уже 1 сентября текущего года. Эти проекты являются частью комплексной работы по обновлению и расширению образовательной инфраструктуры городского округа.

Ранее сообщалось, что в Подольске заработало новое учреждение на 1100 мест с IT-классами и скалодромом.