В Подольске заработало новое учреждение на 1100 мест с IT-классами и скалодромом

В подмосковном Подольске, в микрорайоне Климовск, начала работу новая современная школа, которая предложит ученикам широкий спектр возможностей для развития. Помимо сильных академических программ, в учреждении в ближайшее время откроются студия петчворка (лоскутного шитья) и секция баскетбола.

Как сообщила директор школы №1 Светлана Антропова, уже сейчас в учреждении успешно работают математические и IT-классы, а по программе «Самбо в школу!» занимаются более 200 человек. Планируется открытие студии петчворка, секции баскетбола. Также действуют кружки робототехники, театральный, художественный и другие.

Школа, рассчитанная на 1100 мест, была построена при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова, здание полностью соответствует современным стандартам: в нем оборудованы светлые классы, профильные лаборатории, два спортивных зала, интерактивная медиабиблиотека и гибкие многофункциональные пространства. На прилегающей территории обустроены стадион, игровая площадка, скалодром и шахматные столы.

Новый объект стал частью масштабной работы по развитию образовательной инфраструктуры в округе. С начала 2022 года в Подольске капитально отремонтировали семь школ и четыре детских сада, ввели в эксплуатацию 10 образовательных учреждений. Строительство и модернизация учебных заведений продолжаются.

Таким образом, открытие школы в Климовске с ее разнонаправленной внеучебной деятельностью — от высоких технологий до творческого рукоделия — наглядно демонстрирует современный подход к созданию образовательной среды.

Ранее сообщалось, что «школа на льду» открылась в Химках.