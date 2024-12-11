Депутат Филатова считает, что алколобби придумало еще один метод алкоголизации населения

Wildberries запустит продажу алкоголя: пользователи смогут забронировать товары на маркетплейсе и забрать их в магазине партнера. По словам депутата нижней палаты парламента Ирины Филатовой, продажа алкогольных напитков на маркетплейсах должна быть под запретом, потому как в России безумная алкоголизация населения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что именно подобные разрешения дают толчок новым способам, как людям, которым лень из дома выйти, совершить минимум движений, чтобы получить заветные бутылки.

По мнению парламентария, конкретно алкогольные напитки не должны быть доступны в любое время дня и ночи. Это один из новых методов доставки алкоголя.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России прохладно отнесся к идее онлайн-торговли алкоголем.