Депутат Гаврилов назвал недочет, который обрушит стоимость дачи наполовину

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, отсутствие коммуникаций в дачном доме, даже при хорошем местоположении, снижает цену при продаже почти наполовину. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что стоимость кирпичных зданий или строений из блоков всегда дороже деревянных.

По мнению парламентария, если в процессе переговоров выяснится, что дом не кирпичный, а каркасный, то покупатель имеет право просить большую скидку. Кроме того, если дом старый, не подлежит ремонту, без современных коммуникаций, то чаще всего он идет под снос, а это дополнительные затраты для покупателя.

Он уточнил, что в случае демонтажа расходы составят от пяти тысяч рублей за квадратный метр, если постройка выполнена из дерева, и от 10 тыс. рублей, если из камня или треснувшего кирпича.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых с начала года.