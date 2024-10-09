Депутат Гаврилов назвал способы проверки подержанного автомобиля перед покупкой

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, сократить риски при покупке автомобиля на вторичном рынке можно, если проверить всю информацию о машине на официальном сайте ГАИ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что на ведомственном портале имеется спецсервис «Проверка автомобиля», который дает возможность проверить, числится ли автомобиль в розыске, был ли он в ДТП, и не наложены ли на него ограничения. Кроме того, на сайте Федеральной нотариальной палаты по идентификационному номеру можно проверить, не числится ли машина в залоге.

По мнению парламентария, еще нужно тщательно проверить подлинность ПТС, СТС и паспорта владельца. Наиболее надежным способом является совместный визит покупателя и продавца в ГАИ.

Ранее эксперт Роман Ольховский заявил, что машины из-за роста утильсбора подорожают после Нового года.