Эксперт Ольховский: машины из-за роста утильсбора подорожают после Нового года
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Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский прокомментировал агентству «Автостат» информацию о повышении цен на автомобили после роста утильсбора.
По мнению Ольховского, в ближайшие месяцы о росте цен на машины можно не беспокоиться – на складах всех игроков рынка есть значительное количество новых машин. Их может хватить на три-четыре месяца, а вот уже после Нового года (или даже ближе к марту), скорее всего, цены начнут расти.
Только происходить это будет несистемно и довольно выборочно, говорит эксперт. Пока будут распродаваться машины из запасов, но далее эксперты ожидают все же небольшого, но удорожания стоимости – большая часть игроков рынка могут провести индексацию.
Напомним, в Подмосковье за неделю эвакуировали около четырех тысяч неправильно припаркованных машин.