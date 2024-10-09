Эксперт Ольховский: машины из-за роста утильсбора подорожают после Нового года

По мнению Ольховского, в ближайшие месяцы о росте цен на машины можно не беспокоиться – на складах всех игроков рынка есть значительное количество новых машин. Их может хватить на три-четыре месяца, а вот уже после Нового года (или даже ближе к марту), скорее всего, цены начнут расти.

Только происходить это будет несистемно и довольно выборочно, говорит эксперт. Пока будут распродаваться машины из запасов, но далее эксперты ожидают все же небольшого, но удорожания стоимости – большая часть игроков рынка могут провести индексацию.

Напомним, в Подмосковье за неделю эвакуировали около четырех тысяч неправильно припаркованных машин.