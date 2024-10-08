Депутат Гаврилов определил лучшее время года для продажи загородного дома

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, выставлять на продажу дачу или загородный дом лучше всего в весенний сезон. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что найти покупателей в период с ноября по февраль весьма проблематично, в большинстве случаев это будут только звонки и бесполезные разговоры.

По мнению парламентария, покупатель сможет хорошо разглядеть и визуально оценить рельеф участка именно весной, когда снег только сойдет, так как сразу будет видно, как расположены объекты и где находится низина.

Он подчеркнул, что желающим приобрести участок следует сразу заказать на него выписку, чтобы точно узнать, на кого оформлен дом.

Ранее покупателям загородных домов в Подмосковье рассказали, как получить право собственности на землю.