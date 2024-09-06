Покупателям загородных домов в Подмосковье рассказали, как получить право собственности на землю

При покупке загородных домов право собственности на участок, где расположена постройка, в большинстве случаев передается новому владельцу одновременно с передачей права собственности на само здание, объяснила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«Действующим законодательством установлен принцип единства судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества», — сказала омбудсмен.

Право собственности и на дом, и на участок передается по договору купли-продажи. Однако в Земельном кодексе РФ предусмотрены случаи, при которых не происходит переход права собственности на землю при отчуждении расположенной на нем недвижимости.

Речь идет в том числе о ситуациях, когда здание располагается на участке, изъятом из оборота или земле на условиях сервитута, а также при отчуждении объекта культурного наследия.