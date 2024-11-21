Депутат Гаврилов пояснил, почему нельзя отсутствовать на сделке при продаже квартиры

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, владелец должен лично присутствовать на сделке по продаже собственной квартиры и подписывать договор купли-продажи. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что владелец имеет право оставить доверенность супруге, родственнику или поверенному в случае болезни или срочного отъезда.

По мнению парламентария, доверенность на продажу квартиры является документом, который дает полномочия на совершение сделки третьему лицу. Тот, кто доверяет проведение сделки, — доверитель, тот, кому доверяют — доверенное лицо. Все положения о доверенности регламентированы гл. 10 ГК РФ.

Он уточнил, что при этом владелец имеет право указать любой срок действия доверенности.

Ранее он назвал ответственных за порчу общедомового имущества с ноября.