Депутат Гаврилов призвал ввести федеральный ГОСТ на подарок новорожденному

Региональная практика вручения подарков новорожденным при выписке из роддома набирает обороты по всей России. Однако существенные различия в наполнении наборов или возможности получить денежную компенсацию между субъектами создают неравенство в поддержке молодых семей. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил ввести единый федеральный стандарт на «стартовый набор» для младенцев. Об этом сообщает Life.ru.

Сегодня программа действует в 49 регионах, но лишь в 31 она постоянна. Разрыв значителен: москвичи получают набор из 70+ предметов или 20 тыс. рублей, а в иных областях дарят лишь несколько вещей без альтернативы деньгами. Отсутствие общих правил привело к идее федерального ГОСТа. Он предусматривает два варианта: базовый комплект одежды, белья, средств гигиены и посуды из безопасных материалов или сертификат на покупку этих товаров российского производства у местных поставщиков.

По мнению парламентария, унификация решит ключевую проблему регионального дисбаланса, гарантируя всем семьям минимальный уровень помощи независимо от места проживания. Финансирование планируется через нацпроект «Семья» с софинансированием из федерального бюджета. Это не только материальная поддержка в первые недели жизни ребенка, но и стимул для региональных производителей — закупки будут направлены на поддержку местного бизнеса.

Инициатива Гаврилова направлена на создание равных стартовых условий для каждого новорожденного в стране. Ее реализация объединит социальную задачу (поддержка семей, стимулирование рождаемости, позитивный имидж господдержки) с экономической (развитие региональных предприятий). Как резюмирует депутат: «Федеральная программа способна сформировать единый подход, соединив заботу о семьях с укреплением экономики».

