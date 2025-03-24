Миронов предложил выдавать наборы помощи молодым матерям с новорожденными
РИА Новости: в РФ предложили выдавать набор помощи для первенцев молодым мамам
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Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду», обратился к главе Министерства труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с инициативой о поддержке молодых родителей, передает РИА Новости.
Совместно с Мироновым в разработке предложения участвовала Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества.
Предлагается оказывать целевую помощь молодым семьям, где первый ребенок появился у матери, не достигшей 23-летнего возраста. Суть инициативы заключается в обеспечении таких семей комплектом товаров, необходимых для ухода за младенцем в течение первого года.
Миронов пояснил, что речь идет о наборе вещей, критически важных для ухода за ребенком в первые 12 месяцев жизни. Он подчеркнул, что этот период имеет решающее значение для физического развития и недостаток необходимых средств гигиены и ухода может негативно повлиять на здоровье ребенка.
По мнению лидера СРЗП, предоставление такого набора создаст полноценные условия для роста и развития младенцев.
Миронов отметил, что в Москве и ряде других регионов при выписке из роддома новоиспеченным матерям вручается подарочный комплект «Наше сокровище», включающий в себя одежду, постельные принадлежности и средства гигиены, необходимые ребенку в первый месяц жизни.
Ранее Миронов заявлял, что НДФЛ для сверхбогатых россиян надо поднять до 35%.