Миронов предложил выдавать наборы помощи молодым матерям с новорожденными

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду», обратился к главе Министерства труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с инициативой о поддержке молодых родителей, передает РИА Новости.

Совместно с Мироновым в разработке предложения участвовала Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Предлагается оказывать целевую помощь молодым семьям, где первый ребенок появился у матери, не достигшей 23-летнего возраста. Суть инициативы заключается в обеспечении таких семей комплектом товаров, необходимых для ухода за младенцем в течение первого года.

Миронов пояснил, что речь идет о наборе вещей, критически важных для ухода за ребенком в первые 12 месяцев жизни. Он подчеркнул, что этот период имеет решающее значение для физического развития и недостаток необходимых средств гигиены и ухода может негативно повлиять на здоровье ребенка.

По мнению лидера СРЗП, предоставление такого набора создаст полноценные условия для роста и развития младенцев.

Миронов отметил, что в Москве и ряде других регионов при выписке из роддома новоиспеченным матерям вручается подарочный комплект «Наше сокровище», включающий в себя одежду, постельные принадлежности и средства гигиены, необходимые ребенку в первый месяц жизни.

Ранее Миронов заявлял, что НДФЛ для сверхбогатых россиян надо поднять до 35%.