Депутат Гаврилов считает необходимым защитить права совместителей при сокращении и ликвидации компании

Минтруд России внес предложение о внесении изменений в ТК РФ, которые направлены на уточнение порядка расчета выплат при ликвидации организаций и сокращении персонала, акцент которых - защита прав работников, работающих по совместительству. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, согласно ему, совместители станут иметь право на получение тех же выплат, что и основные работники. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что с целью успешного исполнения закона следует выстроить простую и действенную систему контроля за соблюдением норм. Так, на практике механизмы мониторинга нередко формальны и неэффективны, и основным инструментом контроля может стать обратная связь от работников.

По мнению парламентария, все выходные пособия и компенсационные выплаты должны быть четко отражены в бухгалтерских и кадровых документах компании.

Он подчеркнул, что важно иметь возможность любому работнику, ощутившему нарушение своих прав, быстро инициировать проверку, а работодатели должны осознавать неизбежность ответственности за несоблюдение закона. Это будет залогом успешного внедрения поправок.

Ранее сообщалось, что в России намерены сократить число госслужащих на 10%.