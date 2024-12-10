Депутат Гаврилов заявил, что собственникам подземных гаражей упростят жизнь

В нашей стране начнут защищать права владельцев подземных гаражей, избавят от бюрократических проволочек и обеспечат прозрачностью в отношениях с собственниками земельных участков, под которыми и расположен их объект. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам главы Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, новый законопроект о подземных гаражах способен решить давнюю, существовавшую десятилетиями, проблему с неопределенным правовым статусом подземных объектов.

Парламентарий добавил, что ключевая сложность была в отсутствии четкого регулирования прав собственности на подземные гаражи и применение земельных участков, под которыми они расположены. Поэтому в новом законопроекте предлагается ввести понятия «наземный гараж», «подземный гараж» и «подземный гаражный комплекс», что упростит классификацию объектов недвижимости.

По его мнению, таким образом собственники подземных гаражей смогут использовать земельные участки для капитального или текущего ремонта без предоставления участка в собственность. Для этого достаточно будет подать заявление и схему границ через портал «Госуслуги». Также законопроект о подземных гаражах направлен на защиту прав собственников этих самых гаражей, способен устранить риски злоупотреблений при купле-продаже земельных участков.

Ранее он пояснил, почему нельзя отсутствовать на сделке при продаже квартиры.