Депутат ГД Бессараб: идея о введении выходного дня 1 сентября избыточна

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с RuNews24.ru прокомментировала идею о введении нового выходного на День знаний, который бы позволил всем родителям присутствовать на школьных линейках. По мнению парламентария, такая идея не приживется.

В этом году торжественную линейку перенесут на понедельник, 2 сентября, так как День знаний совпал на воскресенье. Ввиду этого депутаты вновь подняли вопрос о введении выходного дня 1 сентября, чтобы все родители смогли присутствовать с детьми на линейках. Если идею официально примут, то все будет закреплено в Трудовом кодексе.

Однако к таким инициативам не все отнеслись положительно. По мнению депутата Бессараб, мера является избыточной.

«Большинство работодателей придерживаются этой традиции и отпускают родителей первоклассников и выпускников, чтобы они могли присутствовать на линейке и порадоваться вместе со своими детьми», — подчеркнула депутат Бессараб.

Более того, во многих коллективных договорах и соглашениях организаций предусмотрены мероприятия и дополнительные дни для отдыха, которыми можно воспользоваться.

«Уверена, что эта норма является избыточной. Более того, она может вызвать недопонимание у тех, чей ребенок уже перешел в класс старше, чем третий. В прошлом году такой возможности получить дополнительный отпуск на федеральном уровне не было, в случае принятия законопроекта имеется в виду», — заключила парламентарий.

Плюс ко всему, введение выходного на 1 сентября считают экономически непростым вопросом, ведь кому-то придется платить двойную ставку. Например, продавцам и медикам.

Ранее в Ассоциации родительских комитетов и сообществ РФ заявили о поддержке родителями запрета на телефоны в школах.