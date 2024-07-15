Депутат ГД Бессараб не увидела причин для полной блокировки YouTube в России

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб высказалась в беседе с RuNews24.ru о блокировке видеохостинга YouTube в России. По ее мнению, к сервису не стоит применять жестких мер.

По словам парламентария, YouTube изобилует качественным и познавательным контентом наравне с враждебным. По этой причине нет смысла полностью блокировать сервис, к тому же, даже запретив его люди найдут способ им пользоваться, как это происходит с рядом соцсетей.

Депутат согласилась, что под блокировку нужно подвести материалы, нарушающие законодательство и требования России, распространяют дезинформацию и так далее.

«Я не думаю, что YouTube настолько враждебен, что его необходимо заблокировать. <...> Но на то есть Роскомнадзор, чтобы блокировать материалы экстремистского характера или материалы, которые настроены на осуждение каких-либо действий политических, внешнеполитических в нашей стране», — сказала парламентарий.

Напомним, что в РФ наблюдается замедление работы YouTube. Причина в проблемах с обслуживанием Google в стране на фоне санкций.

Ранее аналитик Муртазин рассказал, почему YouTube станет еще хуже работать в России и чего ожидать в будущем.