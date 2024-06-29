Депутат ГД Хамзаев назвал опасной идею Бастрыкина о запрете никаба в России

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев в беседе с URA.RU рассказал, что запрет на ношение никаба может быть принят в России, но вводить его нужно постепенно, а не срочно, как об этом заявлял глава СК.

Религия — чувствительная тема в любой стране, считает депутат. По его словам, глава СК РФ Александр Бастрыкин ходит по тонкому льду, когда в открытую и резко предлагает запретить никаб в России. Парламентарий согласился с идеей главного следователя, но с некоторыми поправками.

По словам Хамзаева, должна быть четкая обосновательная база и обсуждение инициативы.

«Если это будет сделано грубо, то, конечно, вызовет отторжение. У детей попробуйте ириску отобрать, вы знаете, что будет. Здесь куда более важные и ценные вещи для человека, поэтому нужна деликатность», — отметил парламентарий.

Отметим, что никаб, как вид женской исламской одежды не является обязательным условием. Женщина сами выбирают, нужно ли им покрываться. Недавно муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отметил это и выступил против запрета на никаб в РФ. По его мнению, это неуважение к религии.

При этом муфтий Волгоградской области и глава мусульман Северного Кавказа наоборот поддержали предложение о запрете никаба. Они сослались на то, что одежда часто фигурирует в делах с экстремистской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Кадыров ответил Бастрыкину на призыв о запрете никаба, что тот может плохо кончить