Депутат ГД Кошелев: Управляющие компании в РФ будут отчитываться по единой форме

С начала 2026 года управляющие компании в России будут обязаны подавать отчеты о своей деятельности через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в унифицированной форме. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Кошелев пояснил, что инициатива направлена на повышение прозрачности и подотчётности управляющих компаний перед жильцами. Он отметил, что ранее каждая компания предоставляла отчётность по своему усмотрению.

«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками. Публиковаться отчеты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года», — отметил он.

Теперь отчет будет содержать всю важную информацию: полный обзор доходов и расходов, долги жильцов и управляющей компании.

Это позволит жильцам понять, на что конкретно расходуются средства на содержание дома. Также появится возможность сравнивать планы управляющей компании с их фактической реализацией и легко выявлять расхождения, заключила депутат.

Ранее РЭО и ФАС подтвердили, что ценообразование в ЖКХ находится под строгим государственным контролем.