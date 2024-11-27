Депутат ГД Миронов: мигрантов нужно отправлять жить в отдельных лагерях

По словам депутата, для иностранных граждан достаточно будет проживания в трудовых лагерях, однако речь именно тех, кто приезжает в РФ чисто на заработки. При этом места для размещения мигрантов должны соответствовать санитарным правилам и нормам безопасности.

С работодателей при этом тоже спросят. Согласно проекту партии, начальство должно оформлять трудовой договор и заключить его еще перед въездом мигрантов в Россию. Это станет гарантией как для работодателя, так и сотрудника. Документ будет отличаться от привычного пунктом про конкретные сроки пребывания.

При этом трудовые мигранты не смогут привозить своих родственников и детей в Россию и оформлять ВНЖ. Как выразился Миронов, об этом «и речи быть не может».

«Это создает избыточную финансовую нагрузку на социальную сферу, а расходы перекладываются на плечи российских граждан. К примеру, расходы бюджета Москвы на одного учащегося 1-4 классов сегодня составляют около 135 тыс. рублей в год, на ученика 5-9 классов — 155 тыс. рублей в год, ученика 10-11 классов — 175 тыс. рублей в год. Высоки бюджетные расходы на одного воспитанника дошкольных учреждений в группах полного дня, и все их, по сути, оплачивают российские граждане», — заключил Миронов.

Напомним, СРЗП внесла на рассмотрение законопроект, который вводит новые правила для трудовых мигрантов. Помимо запрета на ВНЖ, там указаны пункты об обеспечении выезда мигранта из страны, причем содействовать этому должен сам работодатель. Срок пребывания будет такой, какой указан в трудовом договоре.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести «незамедлительные» меры по мигрантам.