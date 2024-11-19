Депутаты Госдумы предложили ввести «незамедлительные» меры по мигрантам

Депутаты Госдумы призвали усовершенствовать миграционную политику в Россию. Для этого, считают, парламентарии, нужно реализовать комплекс из десяти мер. Все эти меры депутаты изложили в проекте постановления. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, сообщает РБК.

Так, авторы инициативы предлагают ввести для мигрантов требования к уровню владения русским языком. Так, те, кто работает в сферах, где необходимо знать язык, должны будут сдавать устную часть экзамена.

Кроме того, депутаты считают необходимым расширить видеозапись устной части экзамена, добавив в нее вопросы по темам, связанным с приездом в Россию.

Экзамены предлагается проводить только государственных учреждениях.

Связанные с экзаменами расходы должны быть учтены в их стоимости.

С целью повышения прозрачности процесса депутаты предлагают установить трехдневный срок для внесения информации о выданных сертификатах в реестр образовательных документов.

Рособрнадзор хотят обязать контролировать актуализацию требований к экзаменам.

Нормативные правовые акты для реализации уже принятых законодательных решений должны быть утверждены в течение месяца.

Ранее сообщалось в Мытищах задержали двоих мигрантов, похитивших со стройплощадки оборудование на 1 млн рублей.