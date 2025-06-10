Депутат ГД Нилов: россиянам досрочно выплатят пенсию до 11 июня

В связи с тем, что в России будут длинные выходные, пенсии будут выплачены досрочно, до 11 июня включительно. Об этом заявил Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в интервью ТАСС.

Как правило, пенсионные выплаты поступают в период с 12 по 15 число месяца. В июне эти дни совпадают с длинными выходными, которые приходятся на празднование Дня России, пояснил Нилов.

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — уточнил парламентарий.

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