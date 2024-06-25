Депутат ГД Затулин назвал «чихом» выдачу ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с интернет-изданием «Абзац» прокомментировал решение Международного уголовного суда, который выдал ордера на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Ордера в МУС выписали в очередной раз по причине украинского кризиса. Содержание этих ордеров держат в секрете из соображений защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Однако в Кремле, Совбезе и Госдуме уже неоднократно подчеркнули: Россия не является участником Римского статута. Следовательно, признавать полномочий МУС не обязана.

«Не надо реагировать на каждый чих. Россия не признает полномочий этого суда. США, например, тоже никогда не признавали. В рамках наращивания конфронтации каждый делает недружественные шаги в рамках своих возможностей. Хотят нанести нам какой-то ущерб, хотя бы имиджевый или моральный. После выдачи МУС ордера на «арест» президента РФ Владимира Путина наивно было предполагать, что они не сделают это и в отношении Шойгу и Герасимова», – заявил Затулин.

Отметим, что МУС также выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, а также командира Черноморским флотом Виктора Соколова.

Это уже не первый раз, когда МУС пытается добраться до российских служащих. В 2023-м году было громкое обсуждение по поводу выдачи ордера якобы на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Все это также связали с Украиной.

Ранее сообщалось, что Песков назвал любопытным желание США ввести санкции против МУС.