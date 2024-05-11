Депутат Горелкин: TikTok скоро вернется в Россию и будет вести себя ответственно

Парламентарий Антон Горелкин заявил, что у развлекательной платформы TikTok есть шансы вернуться в Россию, но при соблюдении трех условий. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на программу «Законный вопрос».

По словам Горелкина, китайская платформа TikTok уже ведет переговоры с российским регулятором, и от определенных соглашений будет зависеть, вернется ли приложение в РФ. Основная претензия была в том, что на просторах TikTok распространяется противоправный контент. Его удаление, соблюдение правил и открытие полного представительства в России, определят, вернется ли соцсеть в работу на территории страны.

«TikTok скоро вернется и будет вести себя ответственно», — сообщил депутат.

Горелкин не исключил, что в США действительно не станет работать TikTok, а в России он наоборот появится снова. Это может привести к недовольству среди американской молодежи, ведь многие зарабатывают на деятельности в развлекательной соцсети.

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