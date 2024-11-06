Депутат Госдумы Бородай разъяснил свои слова о «лишних людях» на СВО на Украине

Александр Бородай прокомментировал свои высказывания о добровольцах, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Подтверждая подлинность аудиозаписи 2023 года в беседе с RTVI, он отметил, что его слова были искажены и вырваны из контекста. При этом Бородай не отрекается от сказанного. Более того, депутат ГД заявил, что он сам относится к категории «лишних людей», о которых шла речь.

Разговор с его участием не был телефонным: он представляет собой запись личной беседы, фрагмент которой появился в социальных сетях не позднее середины сентября.

В записи Бородай упоминает, что многие добровольцы представляют собой «непродуктивную часть населения». Их задача — «максимально вымотать противника».

Бородай охарактеризовал публикацию и распространение аудиозаписи как низкий поступок и неудачную попытку очернить его репутацию.

Ранее на Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение.