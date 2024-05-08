Депутат Госдумы Говырин призвал повысить социальную активность молодежи

Для того чтобы реализовать цель президента Путина по увеличению доли молодых людей с верой в самореализацию в России, нужно повысить социальную, эмоциональную и академическую активность отечественной молодежи. Соответствующее мнение выразил депутат Государственной Думы Алексей Говырин, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Согласно указу президента, к 2030 году планируется увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей в России, верящих в самореализацию на своей родине.

Для реализации данной цели необходимо повысить активности современной молодежи, считает депутат. Он аргументировал свою позицию тем, что это позволило бы им стать более счастливыми как в текущий момент, так и в дальнейшей перспективе.

Говырин также указал на то, что самореализация напрямую зависит от профессиональной деятельности. Он подчеркнул, что если молодежь постоянно будет занята чем-то полезным, будь то профессия или волонтерство – это будет «очень хорошо».

Депутат также выразил уверенность в том, что с правильным управлением временем, российская молодежь сможет успевать и работать, и обучаться, и заниматься спортом. Все связанное с выбором профессии и дальнейшей деятельностью напрямую связано с повышением уровня жизни, убежден он.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье планируется проведение бизнес-тренингов.