Депутат Госдумы и известный хоккеист Фетисов посетил избирательные участки в Подольске

Легендарный спортсмен и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил участки в лицее, ДК имени Карла Маркса и ДК «Октябрь» в округе Подольск Московской области.

Фетисов лично проверил организацию процесса голосования и пообщался с участниками выборного процесса. Он детально обсудил с членами избирательных комиссий и наблюдателями ход выборов, уделив особое внимание прозрачности процедуры.

Во время визита депутат встретился со студенткой Российского государственного университета правосудия, которая впервые в жизни воспользовалась своим избирательным правом.

Наблюдатели отметили характерную особенность: утренние часы традиционно привлекают старшее поколение, тогда как к вечеру на участки активно приходит молодежь.

«На участках все организовано достойно. Они оборудованы всем необходимым для комфортного голосования. Приятно видеть людей с хорошим настроением. Сейчас особенно важно объединиться и выбрать достойную команду депутатов городского округа Подольск. Для решения вопросов подольчан важно взаимодействие властей всех уровней», — сказал Фетисов.

Отмечается, что все 139 избирательных комиссий городского округа работают в штатном режиме. На участках дежурят сотрудники полиции и общественные наблюдатели, обеспечивая законность и порядок.

