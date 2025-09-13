Явка избирателей на муниципальных выборах в Подмосковье приблизилась к 20%

Мособлизбирком обнародовал последние данные по явке на выборах депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов.

Так, по состоянию на 20:00 часов второго дня голосования активность жителей составила 19,96%. Традиционное очное голосование на избирательных участках привлекло 15,39% от общего числа избирателей.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) показало высокую вовлеченность — 81,02% от общего числа участников процесса.

При этом еще днем явка достигала 17,78% (13,17% — очно, 79,36% — по ДЭГ).

Напомним, что выборы в Советы депутатов городских и муниципальных округов проходят с 12 по 14 сентября на избирательных участках, а также в электронном формате, позволяя присоединиться к процессу больше жителей.

Ранее сообщалось, что благодаря ДЭГ в Подмосковье проголосовали участники спецоперации, находящиеся в зоне СВО.