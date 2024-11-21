Депутат Госдумы Ильтяков объяснил свои слова о «рожалке» и призывы к размножению

Депутат Государственной Думы из партии «Единая Россия» Александр Ильтяков в беседе с KP.RU объяснил, почему назвал женские детородные органы «рожалкой» и призывал россиянок скорее познать материнство.

Депутат в ходе комментирования закопороекта о запрете склонения к абортам заявил, что «женщины должны рожать, пока рожалка работает». Эти высказывания вызвали резонанс. В частности, по данным 66.ru, жалобу в прокуратуру хочет подать общественница Екатерина Герлах из Екатеринбурга и ее сторонники.

Сам же Александр Ильтяков проблемы не увидел. В беседе с журналистами он в очередной раз пустился в рассуждения о демографии, роли мужчины и женщины в мире и стране. Впрочем, слова о «рожалке» парламентарий также пояснил.

«Рожалка — это детородные функции: матка, яйцеклетка, смерматозоид. В общей сложности называется рожалка. Может быть, грубо, может быть, более доходчиво будет для тех, которые собираются сделать аборт, искусственно подменить господа бога на Земле. Через тебя, через твою матку дается роду человеческому шанс выжить», — заявил депутат.

Депутат также заявил, что женщина и мужчина по отдельности не являются полноценными людьми, а становятся ими исключительно в паре. По его мнению, одиночки — это «недолюди» и «инвалиды». Продолжая тему, Ильтяков поддержал ранние браки, вспоминая старческую мудрость «стерпится-слюбится».

«Комсомолка» отмечает, что не единственный Ильтяков отличается ярыми призывами к размножению на фоне риска, что Россия провалится в «демографическую яму». Например, депутат ГД от Свердловской области Жанна Рябцева предлагала молодому поколению начинать создавать семьи с детьми сразу в вузах.

Ранее сообщалось, что священник Миняйло предложил оценивать губернаторов по рождаемости.