Депутат Госдумы Ирина Роднина: мы видим изменения во всех сферах, происходящих в Химках

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе в пресс-центре «Арены Химки».

Парламентарий доложила о приоритетных направлениях в работе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

Отмечается, что во время избирательной компании жители обращались к Родниной с просьбами о том, что хотят проводить свой досуг в муниципалитете. За небольшой период в округе появилось много городских пространств, обновились парки и скверы, открылись новые детские школы искусств.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

В конце встречи Ирина Роднина выразила большую благодарность команде администрации во главе с Дмитрием Волошиным.

Ранее стало известно, что двенадцать специалистов оборонно-промышленного комплекса из Химок получат сертификаты на покупку жилья в рамках программы «Социальная ипотека».