Депутат Госдумы Куринный поддержал крупные штрафы для родителей за курение детей

В Государственной Думе предложили ввести штрафы для родителей, чьи дети попались на курении и парении. Как пишет «Газета.ру» , идею поддержал зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

По мнению парламентария, наказывать нужно родителей за любое курение школьников на территории образовательных учреждений, детских площадок и любых других общественных пространств. Он отметил, что и сам вносил подобный законопроект и поддерживает предлагаемые меры.

«Я поддерживаю введение штрафов при курении несовершеннолетних в образовательных учреждениях (школах). Любого курения, в том числе электронных сигарет. Я сам вносил подобный законопроект. Разницы в ограничениях для классических сигарет, систем нагревания и испарения нет», — сказал Куринный.

Законопроект был предложен главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым в качестве идеи борьбы с пагубной привычкой у детей и подростков. Обсуждались штрафы для родителей детей до 16 лет, которые курят. Распространить нововведение хотят на сигареты, вейпы, электронные сигареты и другие курительные устройства. Было слишком много жалоб от учителей и родителей.

Отметим, что сейчас также действует статья 20.22 КоАП РФ, согласно которой могут штрафовать родителей, чьи дети распивают алкоголь или употребляют наркотические вещества. Действие этой статьи предлагают расширить на курение. Также среди инициатив: повышение размера штрафа. Если ранее могли наказать рублем на 500 рублей, то в будущем станет от трех до пяти тысяч рублей. Полагают, что такие меры позволят снизить случаи курения среди молодых.

Ранее сообщалось, что в Сочи у женщины свернулось и отказало легкое из-за электронной сигареты.