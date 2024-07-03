В Сочи у женщины свернулось и отказало легкое из-за электронной сигареты

Риэлтор из Сочи была госпитализирована после курения электронной сигареты. Ее легкое свернулось на 90%, сообщает Life.ru.

Пагубная привычка довела жительницу Сочи до госпитализации. Она рассказала, что поначалу лечила спину и проверялась на неврологические проблемы. В то же время она слишком много курила электронных сигарет, и в какой-то момент поняла, что ей очень тяжело дышать.

Так продолжалось пять дней, пока в медучреждении ей не диагностировали пневмоторакс. Одно легкое отказало и свернулось, потребовалась срочная операция. По словам южанки, вмешательство было болезненным.

«Больнее я испытывала только роды. Если вы и после моего рассказа не бросите вот эту дрянь, вы — любители очень острых ощущений», — высказалась женщина.

Для этой операции использовали минимальную анестезию и только на месте разреза, но, как выразились врачи, фактически пациентка испытала «ножевое ранение под ребро». Операция прошла успешно, жизни россиянки теперь ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли пациента с 12-сантиметровым подвижным тромбом.