Были прекращены полномочия депутата Государственной думы Юрия Напсо, который не появлялся в стенах парламента на протяжении двух лет. Сообщение об этом появилось в парламентском телеграм-канале.

Думская комиссия по регламенту выяснила, что Напсо с апреля 2023 года не появлялся в стенах парламента. Он постоянно брал больничные листы, а в промежутках между ними просто прогуливал заседания Госдумы.

«В общей сложности он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины», — указал микроблог.

По имеющейся информации, Напсо последние два года не проживает в России. Он переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Комиссия посчитала, что такое поведение говорит о недобросовестности депутата. После этого Госдумой было принято решение о досрочном прекращении его полномочий.

Ранее западная пресса сообщила, что администрация Трампа регулярно пренебрегала мерами безопасности при служебной электронной переписке. Высокопоставленные чиновники занимались государственными вопросами через свои личные электронные почтовые ящики.