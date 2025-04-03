Депутат Госдумы лишился места из-за двухлетнего отсутствия на работе

Депутата Госдумы Напсо лишили мандата из-за двух лет отсутствия на рабочем месте

Общество

Фото: [flickr.com]

Были прекращены полномочия депутата Государственной думы Юрия Напсо, который не появлялся в стенах парламента на протяжении двух лет. Сообщение об этом появилось в парламентском телеграм-канале.

Думская комиссия по регламенту выяснила, что Напсо с апреля 2023 года не появлялся в стенах парламента. Он постоянно брал больничные листы, а в промежутках между ними просто прогуливал заседания Госдумы.

«В общей сложности он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины», — указал микроблог.

По имеющейся информации, Напсо последние два года не проживает в России. Он переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Комиссия посчитала, что такое поведение говорит о недобросовестности депутата. После этого Госдумой было принято решение о досрочном прекращении его полномочий.

Ранее западная пресса сообщила, что администрация Трампа регулярно пренебрегала мерами безопасности при служебной электронной переписке. Высокопоставленные чиновники занимались государственными вопросами через свои личные электронные почтовые ящики.

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