Депутат Госдумы Никита Чаплин проверил ход голосования на довыборах в округе Луховицы

С пятницы, 12 сентября, в Луховицах стартовали трехдневные довыборы в местный Совет депутатов. На территории округа открыты четыре избирательных участка, где задействованы сотрудники полиции и наблюдатели от кандидатов, следящие за процессом голосования. В выборах участвуют жители одномандатного округа № 4.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин посетил крупнейший избирательный участок, расположенный в помещении бывшего лицея. Он осмотрел работу участковой комиссии № 1372 под руководством Любови Ерасовой и обратил внимание на активность граждан в голосовании.

«Организация процесса голосования на высоком уровне. Члены комиссии работают четко и в соответствии с законом. Условия созданы для того, чтобы каждый мог реализовать свое право голоса честно и без нарушений», – отметил депутат.

Чаплин также обсудил с подрядчиками и представителями администрации капремонт здания, который начнется в ближайшее время. С 1 сентября учебный процесс для детей был перенесен в школу № 9, а первоклашки находят свои занятия в детском саду «Дюймовочка». Капремонт запланирован на 2025–2026 годы, и часть материалов уже доставлена на объект.

Ранее сообщалось, что глава муниципального округа Луховицы и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин совершил обход всех избирательных пунктов. Он пообщался с руководителями и сотрудниками участковых комиссий, а также с наблюдателями.