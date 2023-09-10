Депутат Госдумы Пахомов рассказал о преимуществах разных форм голосования в Подмосковье

Депутат Госдумы, член Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов проголосовал на выборах в Подмосковье. Свой голос он отдал на избирательном участке в Сергиевом Посаде.

Он отметил то, что в этот раз граждане могут отдать свой долг и проголосовать в дистанционном формате, однако, сам все же решил проголосовать традиционным способом на УИК.

«Разные формы голосования нужны, чтобы у каждого избирателя была возможность сделать выбор в максимально комфортных условиях: кому удобно дома или на работе (с компьютера) — пожалуйста. Я вот, например, живу здесь недалеко, поэтому пришел на участок», — поделился депутат.

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.