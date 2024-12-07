Депутат Госдумы призвала россиянок жениться только на русских мужчинах

Жительницы России должны выходить замуж исключительно за русских мужчин. Таким образом можно будет в разы уменьшить число фиктивных браков с мигрантами, уверена депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева.

В эфире телеканала ОТВ парламентарий напомнила, что русские мужчины — «сильные, честные, ответственные, будут любить, носить на руках и осыпать розами».

«И не только к 8 марта. Но это, конечно, мое мнение. Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Мы надеемся, что будет таких браков фиктивных меньше, потому что статистика, знаете, серьезная штука», — сказала Рябцева.

В продолжение темы депутат посетовала на извечную доверчивость россиянок, которые, когда им признаются в любви, надеются на искренние чувства своих избранников. А у тех на уме, в свою очередь, стремление фиктивно получить российское гражданство. Рябцева добавила, что в РФ необходимо как можно скорее ужесточить для мигрантов выдачу разрешений на пребывание в стране по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что за экзамены по русскому языку мигрантам придется платить до 5900 рублей.