По мнению парламентария, оборона приграничного региона была несовершенной. Он отметил, что не верит, что о стягивании группировок ВСУ к границе не знали.

Гурулев, будучи членом комитета Госдумы по обороне, имеющим звание генерал-лейтенанта, был в Курской области и отметил, что минные поля без огневого прикрытия недостаточно эффективны при обороне.

Он подчеркнул, что столь серьезную диверсию не могли спланировать без ведома ВС РФ. Даже при условии, что конкретный план мог быть неизвестен, при наличии исходных данных о противнике подобное развитие событий следовало ожидать.

Парламентарий добавил, что группировки прикрытия границы не имели своей собственной разведки и не получали достаточного снабжения. При этом, по его мнению, в отчеты в докладах не отражали реальной картины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ вошли в Торецк, прорвав линию обороны ВСУ, которая была ослаблена из-за переброски части войск в Курскую область.