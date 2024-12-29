Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с Инфо24 призвал к ударам по Украине в ответ на обстрелы российских регионов, указывая на необходимость жесткой реакции для предотвращения дальнейших атак.

Депутат Государственной Думы Виктор Соболев выступил с инициативой нанести удары по ключевым центрам принятия решений на территории Украины. Он считает, что такие действия должны стать ответом на продолжающиеся обстрелы российских регионов и теракты, организованные украинскими спецслужбами.

Так он прокомментировал недавний удар украинских войск по Льгову в Курской области, из-за которого пострадали некоторые здания и газопровод. Соболев уверен, что если Россия начнет наносить разрушительные удары по Украине, это может заставить Киев пересмотреть свою тактику и прекратить обстрелы российской территории.

Тем не менее, депутат не стал уточнять, будет ли для этого использован «Орешник». Однако он отметил, что чем более решительными будут действия России, тем меньше вероятность того, что Украина продолжит провокации.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории.