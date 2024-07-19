Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев рассказал RT , почему лидер Киевского режима так рьяно набросился на Дональда Трампа с критикой и заявил, что республиканец ничего не понимает о происходящем на Украине.

Зеленский нервничает и мечется, предчувствуя конец помощи Запада, благодаря которой поддерживались в том числе и коррупционные схемы. Украинскому президенту не нравится токсичность Трампа и его слова про Украину, а также отношение вице-президента Джеймса Вэнса. Последний заявил, что до происходящего на Украине в США нет никакого дела.

«А он, надеюсь, прекрасно понимает, что киевский режим немедленно падет, как только перестанет получать иностранную помощь», — рассказал парламентарий.

Напомним, что Зеленский в последнем интервью ВВС не отказывался от помощи США и работе с Трампом в случае его избрания на пост президента штатов. Однако он подчеркнул, что Киев ждет «тяжелая работа» из-за неосведомленности республиканца.

Ранее в Кремле заявили, что Россия и Путин являются неотъемлемой частью предвыборных кампаний США.