Депутат Гурулев обсудил налог для бездетных граждан страны

Андрей Гурулев, депутат Государственной думы и генерал-лейтенант запаса, выступил с инициативой введения особого сбора, названного им «налог на достойную старость», и поделился своими соображениями о способах преодоления демографического кризиса в России. Информацию об этом распространил телеканал «Царьград».

По словам парламентария, он обсуждал с Равилем Гениатулиным, ранее занимавшим пост губернатора Забайкальского края, возможность возобновления практики взимания специального налога с бездетных граждан. В ходе этой дискуссии бывший глава региона поднял вопрос о том, кто должен обеспечивать поддержку человеку в пожилом возрасте, если у него нет детей.

«Государство, правда же? Когда ты будешь немощный. Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — заявил Гурулев, подчеркнув, что для улучшения демографической ситуации в стране необходим целый ряд мер, направленных на повышение рождаемости.

Он добавил, что для достижения этой цели требуются взвешенные решения со стороны компетентных чиновников, а также обеспечение базовых медицинских условий для женщин, готовящихся стать матерями.

Ранее сообщалось, что пенсию можно увеличить, если выйти на нее с отсрочкой.