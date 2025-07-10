Как увеличить пенсию почти в полтора раза: Соцфонд озвучил способ

Социальный фонд России сообщил о возможности существенно увеличить размер пенсии, если выйти на заслуженный отдых с отсрочкой, пишет РИА Новости .

Согласно расчетам, размер пенсионного коэффициента можно повысить на 45%, если отложить выход на пенсию на пять лет после наступления права на ее получение.

В текущем году один пенсионный коэффициент составляет ₽145,69. Для оформления пенсии по старости необходимо соответствовать двум основным требованиям: иметь трудовой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов. При этом существует ограничение по максимальному количеству пенсионных коэффициентов, которые можно заработать за год – не более 10 единиц.

Таким образом, граждане, имеющие возможность отложить выход на пенсию, могут значительно увеличить размер своих будущих пенсионных выплат благодаря повышенной индексации коэффициентов.

Ранее сообщалось, что разработан законопроект о бесплатном выборе мест для семей с детьми.