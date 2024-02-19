Депутат Гусев призвал наказать Галкина и Пугачеву, лишив роскошного замка в РФ

Парламентарий Дмитрий Гусев считает, что беглых артистов Максима Галкина* и певицу Аллу Пугачеву нужно лишать имущества в России. Для этого депутат призвал проверить опальных звезд на нарушение закона о распространении фейков, сообщает издание «Утро.ру» .

Звездная чета давно обзавелась семейным особняком в подмосковной деревне Грязь. Оформлена шикарная недвижимость на Максима Галкина. После СВО примадонна и ее супруг пытались продать замок, но ничего не вышло. Все боятся, что это приравняют к финансированию иноагента. Последний раз, когда Пугачева приезжала в РФ, она останавливалась именно в особняке. Однако теперь дом, судя по всему, простаивает.

Депутат Дмитрий Гусев призвал наказать беглецов. Забрать звездные звания, которые им давали в РФ, а также отнять имущество. Однако такое возможно сделать только следуя новым законам.

«За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина и Пугачевой пора конфисковать за фейки об армии. Закон для этого есть», — отметил парламентарий.

Возможно ли забрать замок у эмигрировавшей пары неизвестно. С юридической точки зрения с владением недвижимостью в РФ проблем нет, если за нее уплачиваются налоги. Впрочем, в 2023 году в СМИ сообщали, что особняк якобы находится под арестом из-за проблем с уплатой налогов. Таким образом, Пугачева в Галкин не могут переписать на кого-либо недвижимость, а также ее продать. Тогда же отмечали, что арест длится уже пять лет.

Ранее сообщалось, что юморист Галкин остался без концерта на Бали. Пока он остается единственным кормильцем семьи за границей.

*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ.