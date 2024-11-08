Депутат Милонов оценил предлагаемые меры против иноагентов в России

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о подготовке мер против граждан, покинувших Россию и негативно высказывающихся о стране. Так, планируется ограничить их возможность получать доход от имущества в России. Депутат Госдумы Виталий Милонов дал оценку данной инициативе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, если в отношении человека не действует никаких правовых режимов, которые ограничивают его экономические возможности, то на данный момент не существует юридического механизма запрета извлечения дохода от сдачи недвижимости.

Парламентарий добавил, что в случае выявления факта перечисления средств от сдачи в аренду квартир и дач Украине все имущество этого «рантье» должны быть обращены в пользу государства.

Ранее сообщалось, что основатель банка «Тинькофф» оставил в России многомиллионные долги.