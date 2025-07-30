Депутат иркутского заксобрания две недели ищет кошку губернатора

Депутат иркутского заксобрания Даниил Литвинов уже две недели координирует поиски породистой кошки губернатора Игоря Кобзева. Фиона пропала в коттеджном посёлке «Идилия стейт», и к её розыску подключились волонтёры и водители чиновника. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Пропажа Фионы, любимой кошки губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, стала главной темой для обсуждения в коттеджном посёлке «Идилия стейт». Породистое животное исчезло в середине июля, и с тех пор его ищут всем миром.

По данным источников, поиски координирует депутат заксобрания и руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Даниил Литвинов. Волонтёры регулярно приезжают в посёлок, чтобы прочесать окрестности. В объявлениях о пропаже указаны телефоны водителей Кобзева, но они предпочитают не комментировать ситуацию и перенаправляют все вопросы к Литвинову.Пока судьба кошки остаётся неизвестной, но поиски продолжаются.

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