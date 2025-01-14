Депутат Иванов определил способ очистить отечественные платформы от мата

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, с целью очистить отечественные онлайн-платформы от мата необходимо штрафовать площадки за подобный контент. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что ответственность за такие правонарушения должны нести в том числе крупные медиаплатформы вроде «ВКонтакте». Следует ввести строгую цензуру на использование ненормативной лексики.

По мнению брянского парламентария, в соцсетях имеется огромное число видео, где присутствует нецензурная лексика. Также матерные выражения используют и популярные блогеры. Таким образом, если площадки откажутся самостоятельно регулировать контент, нужно привлекать их к ответственности через законодательные механизмы.

Ранее Овечкин впервые высказался по поводу своего матерного видео на Новый год.