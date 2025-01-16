Депутат Иванов отметил важность освящения нового жилья

Новое жилье становится местом, где человек строит свою жизнь, создает уют и воспитывает семью. По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, многие владельцы новоприобретенных квартир обращаются к священникам с целью проведения обрядов очищения, а также окропляют помещения святой водой. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в православии освящение жилья имеет глубокий духовный смысл, поскольку оно помогает очистить пространство от негативной энергии, которая могла остаться от предыдущих владельцев или событий.

По мнению брянского парламентария, освящение жилья является актом благодарности Богу за новый дом, за возможность жить в уюте и безопасности.

Он отметил, что данный ритуал также служит символом нового начала, помогает избавить новое жилье от всех прежних тревог и дает возможность с новыми силами и надеждой начать новый этап жизни.

Ранее сообщалось, что в РПЦ разрешили женщинам заходить в брюках в храмы.