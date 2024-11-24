В РПЦ разрешили женщинам заходить в брюках в храмы

Женские штаны и брюки уже давно являются приемлемой одеждой для посещения храмов и церквей церкви, отметил в беседе с РИА Новости клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе в Москве, протоиерей Максим Первозванский.

При этом священнослужитель Русской православной церкви сразу осекся, это возможно, если в конкретно взятом храме не введен более строгий дресс-код. В этом случае прихожанке необходимо надеть поверх штанов юбку. Если у женщины не захватила ее с собой, то можно взять ту, что предлагают обычно при входе в храм в притворе.

«В холодное время года, как мне кажется, 90% женщин в Москве — разных национальностей, возраста, культурного уровня — ходят в брюках, штанах, а сверху — куртку, пальто. Это просто их обычная одежда, и оснований, чтобы из-за этого не пускать в храм, как мне кажется, нет. В большинстве храмов Москвы, если женщина придет в штанах, особенно в зимнее время года, это просто не заметят», — заметил протоиерей.

Первозванский напомнил, РПЦ очень консервативна в том плане, что женщина не должна носить мужскую одежду, равно как и мужчина — женскую. Такая традиция восходит к Священному Писанию. В то же время, как отметил клирик, брюки и штаны уже давно являются неотъемлемой частью женского гардероба.

«Исторически, когда женщины только начали носить брюки, это еще воспринималось как элемент мужской одежды. Даже еще лет тридцать назад женщина в брюках или джинсах в храме — это считалось неприличным», — рассказал священник.

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