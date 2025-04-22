Депутат Иванов пояснил важность отказа от искусственных цветов на могилах

В преддверии Радоницы, дня поминовения усопших, снова поднимается вопрос об уместности и экологической безопасности использования искусственных цветов на кладбищах. По словам депутата Брянской облдумы Михаила Иванова, указанная традиция, которая кажется безобидной, в действительности несет серьезные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что захламление кладбищ пластиком, разлагающимся столетиями, противоречит самой сути христианского отношения к миру. В целом проблема заключается в материалах, из которых производятся цветы. Чаще всего это пластик и синтетические ткани, которые содержат токсичные вещества. Под воздействием солнечного света и осадков указанные материалы разрушаются, выделяя вредные соединения в почву и воду, а их сжигание приводит к загрязнению воздуха опасными диоксинами.

По мнению брянского депутата, вместо искусственных цветов есть смысл высаживать живые растения. Это хороший метод почтить память усопшего и создать гармоничное пространство. Так, подойдут неприхотливые многолетние цветы вроде бархатцев, маргариток, незабудки.

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