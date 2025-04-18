В Германии внезапно исчезла могила с бронзовым Иисусом

Семейная пара Эдгар и Сюзанна Виттнер из Баварии заявила об исчезновении могилы родственников. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Bild.

Немцы ежедневно навещали семейную могилу, так как жили всего в ста метрах от кладбища. Это было украшенное и видное место захоронения, с гранитной плитой, бронзовым Иисусом, ограждением, свечами и обилием цветов. Однако 3 апреля семейная пара оказалась в ужасе: ничего из перечисленного на участке не было.

По словам Виттнер, с могилы исчезло буквально все, даже цветы и свечи. Следов сноса при этом не было.

Теперь у женщины и ее мужа вопросы к местной администрации. Для них могила была значимой: там похоронены родители Сюзанны, а также сестра ее матери. Теперь они не могут приходить на место, чтобы скорбеть и пережить утрату.

Ранее сообщалось, что МВД России поможет немцу с переездом в Россию.