Депутат из Свердловской области выступил против ужесточения запретов на алкоголь

Ограничительные меры в сфере продажи алкоголя не являются эффективным инструментом для укрепления здоровья граждан. С такой позицией выступил депутат Законодательного Собрания Свердловской области Михаил Копытов, комментируя возможное введение в регионе так называемого «сухого закона».

Политик заявил, что на данный момент у региональных властей нет планов по ужесточению законодательства в этой сфере.

«Сухие законы были — не дали результат», — процитировал политика «Екатеринбург онлайн».

По мнению Копытова, подобные ограничения не решают проблему, а лишь загоняют ее в тень. Человек, желающий употребить спиртное, всегда найдет способ его приобрести, в том числе обратившись к нелегальным продавцам.

Более продуктивным путем депутат считает системную работу по формированию в обществе культуры потребления алкоголя, нежели введение тотальных запретов.

Ранее сообщалось, что Вологодская область столкнулась с ростом потребления алкоголя после «сухого закона».